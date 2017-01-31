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'de paniği

Beyoğlu Taksim Caddesi üzerinde bir binada çıktı. Dumanların yükseldiği binadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, vatandaşlar panik yaşadı.

İstiklalde büyük panik
Beyoğlu Taksim Caddesi üzerinde arka tarafı tadilat halinde, ön tarafında ise restoranların olduğu bir binada çıktı. Dumanların yükseldiği binadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, vatandaşlar panik yaşadı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Arka tarafında tadilat, ön tarafında ise restoranların olduğu bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş itfaiye amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçların yardımıyla yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 14:28
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