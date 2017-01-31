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İşte için istenen ceza

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İşte Figen Yüksekdağ için istenen ceza

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 18:43
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ataksuper ataksuper

ya figencim bunlar seni anlamadı senin arkadaşların ne güzel dedi pkk sizi tükrüğüyle boğar çocuk burda ağzımız baraj gibi oldu dedi ama anlamadılar sahi o çocuk nerde niye yanında değil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 00:38
b&#252;lent bülent

şerefsiz domuz bu ceza sana az bile

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 22:31
mehmet mehmet

HADİİ YÜRRÜÜÜÜÜ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:51
izlenimler izlenimler

Herseyin bir bedeli var. Bedelsiz hiccc birsey yok Ölümün dahi bedeli Can ile ödeniyor Hele ki ; UYUZ Sirtini oraya buraya yasliyanin, şuna buna kaşitanin VAY HALINE

Aynı Görüşte misiniz?
evet33
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:45
MEHMET MEHMET

canı cehenneme.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:32
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