İşte Figen Yüksekdağ için istenen ceza

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.
Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.
İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.
Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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ya figencim bunlar seni anlamadı senin arkadaşların ne güzel dedi pkk sizi tükrüğüyle boğar çocuk burda ağzımız baraj gibi oldu dedi ama anlamadılar sahi o çocuk nerde niye yanında değil
şerefsiz domuz bu ceza sana az bile
HADİİ YÜRRÜÜÜÜÜ
Herseyin bir bedeli var. Bedelsiz hiccc birsey yok Ölümün dahi bedeli Can ile ödeniyor Hele ki ; UYUZ Sirtini oraya buraya yasliyanin, şuna buna kaşitanin VAY HALINE
canı cehenneme.
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