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'da dev operasyon! Bin 500 le...

ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Yunus lerinin de desteğiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki Sarıgöl Mahallesi merkezli 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbulda dev operasyon! Bin 500 polisle...

'da, son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından biri yapılıyor.

Alınan bilgiye göre İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Yunus lerinin de desteğiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki Sarıgöl Mahallesi merkezli 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Özel eğitimli narkotik köpekleri ve iki polis helikopterinin eşlik ettiği operasyonda, yaklaşık bin 500 özel ekip görev aldı.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, özellikle Gürbüz Sokak'taki bütün binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi ve detaylı aramalar yapıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki aramaları sürüyor.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 09:05
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