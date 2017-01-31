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'de korku dolu anlar

'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İkinci el oto yedek parçası satan bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İstanbul Sultanbeylide korku dolu anlar

'de bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde ikinci el oto yedek parçası satan bir iş yerinde çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının meydana geldiği iş yeri çevresine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında, iş yerindeki oto yedek parçaları kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 17:17
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