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İsmail’i de kaybettik!

İsmail’i de kaybettik!
Edirne'de önceki gün 19 yaşındaki Gökberk Karasu'nun kullandığı otomobil, takla attı. Karasu ve arkadaşı 25 yaşındaki Hüseyin Özgünay olay yerinde hayatlarını kaybederken, İsmail Gürses ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Gürses, dün sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını yasa boğdu. Kazada can veren 3 genç, toprağa verildi.
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