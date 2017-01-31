İntikam bıçağı!

Akıllara durgunluk veren olay dün Konya'da yaşandı. Aykut K. ile yeğeni İlhan K. bir araya geldi. Genç adam, amcasına iki yıl önce cinayetekurban giden babasının intikamını almasıiçin baskı yaptı. İkili, birbirine girdi. Çıkan arbedede çılgına dönen amca Aykut K.,bıçakla yeğenine saldırdı. Karnından veyüzünden bıçakladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayyerine giden ekipler tarafından hastaneyekaldırılan yaralı tedavi altına alındı.Hayati tehlikesinin ise bulunmadığıöğrenildi. Amca Aykut K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüpheli, bir gazetecinin "Neden bıçakladınız?" sorusuna, "Babasının intikamını aldiyordu. Alamam dedim. Ağabeyimicinayetten öldürdüler. Onun intikamınıal dedi. Kendi alamıyor benim üstümeatıyor" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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