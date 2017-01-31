İntikam bıçağı!

Akıllara durgunluk veren olay dün Konya'da yaşandı. Aykut K. ile yeğeni İlhan K. bir araya geldi. Genç adam, amcasına iki yıl önce cinayete kurban giden babasının intikamını alması için baskı yaptı. İkili, birbirine girdi. Çıkan arbedede çılgına dönen amca Aykut K., bıçakla yeğenine saldırdı. Karnından ve yüzünden bıçakladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Amca Aykut K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüpheli, bir gazetecinin "Neden bıçakladınız?" sorusuna, "Babasının intikamını al diyordu. Alamam dedim. Ağabeyimi cinayetten öldürdüler. Onun intikamını al dedi. Kendi alamıyor benim üstüme atıyor" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.