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İade etmeyene aynı muamele

İade etmeyene aynı muamele
Adalet Bakanı , yurt dışına kaçan ve FETÖ üyesi olduğu iddia edilen kişileri Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere sert çıktı. Bozdağ, "Bizim Yunanistan, Almanya ve başka ülkelerden FETÖ'cü darbecileri istediğimiz hiçbir talebe cevap gelmedi. Sağolsunlar Bulgaristan ve Romanya iade yaptı. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız" dedi.
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