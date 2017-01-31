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Hücre tipi

’a ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı. Önemli isimleri deşifre olmaması için örgütteki hiyerarşik yapılanmanın programa da uygulandığı anlaşıldı...

Hücre tipi ByLock
Hükümete yönelik 17-25 Aralık girişiminin ardından Mart 2014 ve Ocak 2016'ya kadar 'nün kullandığı kriptolu programı , önce istihbarat uzmanları tarafından deşifre edildi. Litvanya'da bulunan ana servis sağlayıcısı da ele geçirildi. Son yapılan incelemelerde ise FETÖ'nün gizli haberleşme ağına katılan üyelerinin deşifre olmaması için "hücre tipi" bir yapılanma geliştirdiği belirlendi. Programı da kendi örgüt yapısı gibi hücrelere ayıran FETÖ'nün sisteme katılan tüm üyelerin birbirini görmesini önlemek için hiyerarşik birimlere ayırdığı belirlendi. Buna göre TSK, Emniyet, yargı, bürokrasi, iş dünyası ve bakanlıklarda faaliyet yürüten örgüt üyelerinin ayrı ayrı gruplar halinde birbirleriyle iletişime geçtiği tespit edildi.

30 HANELİ ŞİFRE
Programdaki yapılanmanın içindeki "Mahrem hizmetler sorumlusu, İmam, Abi ve Abla" hiyerarşisine göre sınıflandırıldığı, sisteme katılan örgüt elemanlarının yalnızca bağlı bulunduğu kişileri ve içinde yer aldıkları grubu görebildiği kaydedildi. Grupların 3, 5 ve 7 kişilik olduğu belirlendi. Referanslı olarak 8 haneden başlayıp 30 haneye kadar ulaşan şifreler kullanan örgütün herkesin birbirini görmesini ve deşifre riskini ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtildi.

FETÖ'nün örgüt içindeki hiyerarşik düzenini ByLock'ta bile devam ettirdiği ortaya çıktı.


* Darbeci askerler ByLock'tan emir almıştı.

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