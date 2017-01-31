HDP'li Bilgen tutuklandı

Diyarbakır'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.
Diyarbakır'da nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Bilgen, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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HDPKK KAPATILSIN
teröristle hareket eden adam serbest bırakılırmı kardeşim hangi hakim bırakmış bu teröristi araştırın kesin fetöcüdür o hakim
BU ADAMLAR KÜRT HALKINI TEMSİL ETMİYOR BUNLAR ERMENİ UŞAKLARI İDAM EDİLMELİLER
idam istiyoruz.
MECLİSTE TERÖRİST İSTEMİYORUZ BU TERÖRİSTLER İDAM EDİLMELİ
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