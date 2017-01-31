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HDP'li Bilgen tutuklandı

Başsavcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü tutuklandı.

HDPli Bilgen tutuklandı

Diyarbakır'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü tutuklandı.

Diyarbakır'da nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Bilgen, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 15:36
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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&#199;ETİN ÇETİN

HDPKK KAPATILSIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 31.01.2017 17:03
murat murat

teröristle hareket eden adam serbest bırakılırmı kardeşim hangi hakim bırakmış bu teröristi araştırın kesin fetöcüdür o hakim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 31.01.2017 17:03
ALİ ALİ

BU ADAMLAR KÜRT HALKINI TEMSİL ETMİYOR BUNLAR ERMENİ UŞAKLARI İDAM EDİLMELİLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 31.01.2017 17:02
hayrettin hayrettin

idam istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 31.01.2017 17:01
EMRE EMRE

MECLİSTE TERÖRİST İSTEMİYORUZ BU TERÖRİSTLER İDAM EDİLMELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 31.01.2017 17:01
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