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Havadan panik!

Lise öğrencisi , 155’i arayıp ‘Uçağım düştü’ dedi. Alarma geçen polis olay yerine gitti. Ekipler, ile karşılaşınca derin bir ‘Oh’ çekti

Havadan panik!
Havadan görüntü alabilen "drone"ların kullanım alanı arttı. Hatay'da yaşayan 18 yaşındaki Orhan Özdeş, Adana'da eğitimi aldı. Eğitimin ardından kendi yaptığı drone ile Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemeye çalıştı. Özdeş, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü ve Merkez Sabancı Camii'ni görüntülemek için drone'u havalandırdı. Ancak Özdeş'in kullandığı drone, bir süre sonra ağaca takıldı. Özdeş, ağaca tırmanmasına rağmen insansız hava aracını alamadı. Bunun üzerine Özdeş, polisi arayarak, "Uçağım düştü" ihbarı yaptı. Alarma geçen polis ise kısa sürede olay yerine ulaştı. Uçağın maket olduğunu gören polis, derin bir nefes alırken uçağa takılan drone için olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye görevlileri de ağaçtaki aracı merdiven yetişmediği için kurtaramadı. Genç ise defalarca uğraşmasına rağmen uçağı takılı kaldığı ağaçtan bir türlü alamadı. Özdeş, Adana'ya drone kullanım kursuna katılmak için geldiğini, bu sırada Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek isterken kaza olduğunu, artık yeni bir insansız hava aracı yapmak zorunda kalacağını anlattı.


Özdeş'in yaptığı insansız hava aracı drone, ağaca takıldı. Liseli genç, ağaca tırmanmasına rağmen 'drone'a uzanamadı. "Uçak düştü" ihbarını alınca olay yerine koşan polis ise maket uçakla karşılaşınca rahat bir nefes aldı.
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