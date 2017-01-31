Havadan panik!

Havadan görüntü alabilen "drone"ların kullanım alanı arttı. Hatay'da yaşayan 18yaşındaki Orhan Özdeş, Adana'da drone eğitimi aldı. Eğitimin ardından kendi yaptığı drone ile Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemeye çalıştı. Özdeş, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü veMerkez Sabancı Camii'ni görüntülemek için drone'u havalandırdı. Ancak Özdeş'in kullandığı drone, bir süre sonra ağaca takıldı. Özdeş, ağaca tırmanmasına rağmen insansız hava aracını alamadı. Bunun üzerine Özdeş, polisi arayarak, "Uçağım düştü" ihbarı yaptı. Alarma geçen polis ise kısa sürede olay yerine ulaştı. Uçağın maket olduğunu gören polis, derin bir nefes alırken uçağa takılan drone için olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye görevlileri de ağaçtaki aracı merdiven yetişmediği için kurtaramadı. Genç ise defalarca uğraşmasına rağmen uçağı takılı kaldığı ağaçtan bir türlü alamadı. Özdeş, Adana'ya drone kullanımkursuna katılmak için geldiğini,bu sırada Adana'nın tarihi mekanlarınıgörüntülemek isterken kaza olduğunu,artık yeni bir insansız hava aracıyapmak zorunda kalacağını anlattı.
Özdeş'in yaptığı insansız hava aracıdrone, ağaca takıldı. Liseli genç,ağaca tırmanmasına rağmen 'drone'auzanamadı. "Uçak düştü" ihbarınıalınca olay yerine koşan polis ise maketuçakla karşılaşınca rahat bir nefes aldı.
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