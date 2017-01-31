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Güçlü olmamızı istemiyorlar

Güçlü olmamızı istemiyorlar
Büyük Türkiye Platformu Avrupa'nın Almanya Frankfurt kenti yakınlarındaki Gross Gerau ilçesinde düzenlediği "Değişen Dünya Düzeninde Yeni Türkiye" konulu konferansında YAZ-BOZ programının yorumcuları Ergün Diler ve Bekir Hazar çok önemli açıklamalar yaptı. Diler, "Güçlü ve büyük bir Türkiye istemiyorlar. Her şekilde üzerimize gelecekler. Bu oyunu hep birlikte bozmalıyız. Bunu yapacak akıl ve güce sahibiz" dedi. da, net konuştu: Türkiye'ye karşı bir olan güçleri incelediğinizde, nasıl büyük bir saldırı altında olduğumuzu daha net anlayabiliyoruz. O yüzden akıllı davranarak, birlik olarak bu saldırıları bertaraf edebiliriz...

YAZ-BOZ programıyla, Türkiye'ye karşı kurgulanan oyunları deşifre eden ve Bekir Hazar, gurbetçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
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