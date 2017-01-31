Güçlü olmamızı istemiyorlar

Büyük Türkiye Platformu Avrupa'nın Almanya Frankfurt kenti yakınlarındaki Gross Gerau ilçesinde düzenlediği "DeğişenDünya Düzeninde Yeni Türkiye" konulu konferansında YAZ-BOZ programının yorumcuları Ergün Diler ve Bekir Hazar çok önemli açıklamalar yaptı. Diler, "Güçlüve büyük bir Türkiye istemiyorlar. Herşekilde üzerimize gelecekler. Bu oyunuhep birlikte bozmalıyız. Bunu yapacakakıl ve güce sahibiz" dedi. Bekir Hazar da, net konuştu: Türkiye'ye karşıbir olan güçleri incelediğinizde, nasılbüyük bir saldırı altında olduğumuzudaha net anlayabiliyoruz. O yüzdenakıllı davranarak, birlik olarak busaldırıları bertaraf edebiliriz...
YAZ-BOZ programıyla, Türkiye'ye karşı kurgulanan oyunları deşifre eden Ergün Diler ve Bekir Hazar, gurbetçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
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