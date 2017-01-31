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General Amerika terörün başında

’da ağır kayıplar veren , operasyonun başına bizzat Savaş Bakanı ’u getirdi. Halimov’un 2012’de ’ye gittiği ve burada Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik güvenlik ve anti-terörizm eğitimi aldığı ortaya çıktı...

General Amerika terörün başında
Koalisyon güçlerinin abluka altına aldığı 'da her geçen gün toprak kaybederken, operasyonun başına DEAŞ'ın Savaş Bakanı 'un getirildiği açıklandı. içinde daha önce bu görevi üstlenen Çeçen Ömer el Şişani'nin öldürülmesinin ardından Savaş Bakanı olan Halimov, Musul'da işlerin ciddiye binmesi üzerine bizzat sahaya ineceği açıklandı. İstihbaratı'ndan edinilen bilgilere göre, Gulmurad Halimov 3 kez koalisyon uçaklarınca hedef alındı ancak saldırılardan sağ kurtulmayı başardı. Irak İstihbaratı, Gulmurad Halimov'un zeki olduğu için çok fazla taktik kullandığını ve sık sık yer değiştirdiğini belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisi, "Gulmurad Halimov'un ilk önce şehrin doğusunda olduğunu öğrendik ancak kısa zamanda batıya geçtiğine dair istihbarat aldık. Halimov'un savaş uçaklarının Dicle Nehri üzerindeki köprüleri vurmadan önce yer değiştirdiği ortaya çıktı" dedi.

ÖMER El ŞİŞANİ'NİN YERİNE O GEÇTİ
Musul'daki çatışmaların yoğunluğu nedeniyle Gulmurad Halimov ile DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi arasında görüşmelerin aksadığı öğrenildi. İstihbarat yetkilisi, "Ebu Muslim" kod adlı bir DEAŞ komutanının söz konusu ikili arasında mektup trafiğini sağladığını söyledi. Gulmurad Halimov'un en son Musul'un Büyük Cami bölgesinde görüldüğü belirtildi. Öte yandan , 41 yaşındaki Gulmurad Halimov'un başına 3 milyon dolar para ödülü koydu. Ayrıca DEAŞ'ın eski Savaş Bakanı Ömer el Şişani'nin Şergad'da gerçekleşen hava operasyonunda öldürülmesinin ardından bu göreve getirilen Gulmurad Halimov hakkında çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Tacikistan vatandaşı olan Halimov'un 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenilirken, daha önce ülkesinde önemli askeri eğitim aldığı belirlendi. İstihbarat raporlarına göre Halimov, 2012'de özel savaş taktikleri konusunda eğitim almak amacıyla ABD'ye gitti. Burada ABD Dışişleri'ne bağlı Diplomatik Güvenlik ve anti-terörizm birlikleri tarafından özel olarak eğitilen Tacik terörist daha sonra ABD ordusu tarafından Tacikistan'da bazı eğitimlere tabi tutuldu. ABD tarafından aldığı eğitim sonrası ülkesinde anti-terör birliklerin eğitmeye başlayan Halimov, kendi eğittiği askerlerle beraber 2014 yılında kaçak yollardan Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldı.


* Halimov, DEAŞ'ın Genelkurmay Başkanı olarak biliniyor.


* Ömer el Şişani öldürülünce yerine Halimov geçti.

DEAŞ'IN SAVAŞ BAKANINI ABD ORDUSU EĞİTTİ
Musul'da büyük kayıplar veren DEAŞ, birçok gücünü bu şehre gönderdi. DEAŞ'ın tarafından kurulduğu söylenirken, Savaş Bakanı'nın da ABD'de askeri eğitim aldığı anlaşıldı.
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