General Amerika terörün başında

Musul’da ağır kayıplar veren DEAŞ, operasyonun başına bizzat Savaş Bakanı Gulmurad Halimov’u getirdi. Halimov’un 2012’de ABD’ye gittiği ve burada Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik güvenlik ve anti-terörizm eğitimi aldığı ortaya çıktı...
Koalisyon güçlerinin abluka altına aldığı Musul'da DEAŞ her geçen gün toprak kaybederken, operasyonun başına DEAŞ'ın Savaş Bakanı Gulmurad Halimov'un getirildiği açıklandı. Terör örgütü içinde daha önce bu görevi üstlenen Çeçen Ömer el Şişani'nin öldürülmesinin ardından Savaş Bakanı olan Halimov, Musul'da işlerin ciddiye binmesi üzerine bizzat sahaya ineceği açıklandı. Irak İstihbaratı'ndan edinilen bilgilere göre, Gulmurad Halimov 3 kez koalisyon uçaklarınca hedef alındı ancak saldırılardan sağ kurtulmayı başardı. Irak İstihbaratı, Gulmurad Halimov'un zeki olduğu için çok fazla taktik kullandığını ve sık sık yer değiştirdiğini belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisi, "Gulmurad Halimov'un ilk önce şehrindoğusunda olduğunu öğrendik ancak kısa zamandabatıya geçtiğine dair istihbarat aldık. Halimov'unsavaş uçaklarının Dicle Nehri üzerindeki köprülerivurmadan önce yer değiştirdiği ortaya çıktı" dedi.
ÖMER El ŞİŞANİ'NİN YERİNE O GEÇTİ
Musul'daki çatışmaların yoğunluğu nedeniyle Gulmurad Halimov ile DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi arasında görüşmelerin aksadığı öğrenildi. İstihbarat yetkilisi, "Ebu Muslim" kod adlı birDEAŞ komutanının söz konusu ikili arasındamektup trafiğini sağladığını söyledi. GulmuradHalimov'un en son Musul'un Büyük Camibölgesinde görüldüğü belirtildi. Öte yandan ABD, 41 yaşındaki Gulmurad Halimov'un başına 3 milyon dolar para ödülü koydu. Ayrıca DEAŞ'ın eski Savaş Bakanı Ömer el Şişani'nin Şergad'da gerçekleşen hava operasyonunda öldürülmesinin ardından bu göreve getirilen Gulmurad Halimov hakkında çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Tacikistan vatandaşıolan Halimov'un 2014'te DEAŞ'a katıldığıöğrenilirken, daha önce ülkesinde önemli askerieğitim aldığı belirlendi. İstihbarat raporlarınagöre Halimov, 2012'de özel savaş taktiklerikonusunda eğitim almak amacıyla ABD'yegitti. Burada ABD Dışişleri'ne bağlı DiplomatikGüvenlik ve anti-terörizm birlikleri tarafındanözel olarak eğitilen Tacik terörist daha sonra ABD ordusu tarafından Tacikistan'da bazı eğitimlere tabi tutuldu. ABD tarafından aldığı eğitim sonrası ülkesinde anti-terör birliklerin eğitmeye başlayan Halimov,kendi eğittiği askerlerle beraber 2014 yılındakaçak yollardan Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldı.
* Halimov, DEAŞ'ın Genelkurmay Başkanı olarak biliniyor.
* Ömer el Şişani öldürülünce yerine Halimov geçti.
DEAŞ'IN SAVAŞBAKANINIABD ORDUSUEĞİTTİ
Musul'da büyük kayıplar veren DEAŞ, birçok gücünü bu şehre gönderdi. DEAŞ'ın CIA tarafından kurulduğu söylenirken, Savaş Bakanı'nın da ABD'de askeri eğitim aldığı anlaşıldı.
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