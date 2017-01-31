Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.
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Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ağır darbe
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a yapılan operasyonda 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Fırat Kalkanı harekatı , DEAŞ , TSK
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