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Fırat Kalkanı'nda 'a ağır darbe

kapsamında 'a yapılan operasyonda 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk jetlerti DEAŞa bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden 'nın 161'inci gününde, terör örgütü 'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...
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  • 31 Ocak 2017, Salı 10:19
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