Yol Durumu
  1. İntikam bıçağı!
  2. Sokakta sır ölüm

Firar bitti

Firar bitti
Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki Kadir Dağ, 2008'de tartıştığı Muhammet O.'yu tabancayla öldürdü, babasını da yaraladı. Tutuklandı. 23 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl ise firar etti. Yakalanması için ülke genelinde hakkında arama kararı çıkartıldı. Eminiyet güçleri, firarinin Antalya'ya kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Evi belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Dağ, tekrar cezaevine gönderildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar