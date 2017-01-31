Firar bitti

Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki Kadir Dağ, 2008'de tartıştığı MuhammetO.'yu tabancayla öldürdü, babasını da yaraladı. Tutuklandı. 23 yıl 7 ay hapiscezasına çarptırıldı. Geçen yıl ise firar etti. Yakalanması için ülke genelinde hakkında arama kararı çıkartıldı. Eminiyet güçleri, firarinin Antalya'ya kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Evi belirleyen polis, operasyondüzenledi. Gözaltına alınan Dağ,tekrar cezaevine gönderildi.
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