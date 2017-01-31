Firar bitti

Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki Kadir Dağ, 2008'de tartıştığı Muhammet O.'yu tabancayla öldürdü, babasını da yaraladı. Tutuklandı. 23 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl ise firar etti. Yakalanması için ülke genelinde hakkında arama kararı çıkartıldı. Eminiyet güçleri, firarinin Antalya'ya kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Evi belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Dağ, tekrar cezaevine gönderildi.