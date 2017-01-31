İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması ile aynı zamanda İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davasının devamı niteliğindeki soruşturma kapsamında Ankara ve Adana'da operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve halen çalışan 17 şüpheliden aralarında eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T, hukuk müşaviri T.Y'nin de bulunduğu 7'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, "askeri casusluk" davasında yargılandıktan sonra beraat eden B.Ö'nün Sapanca ilçesinde bulunan çiftlik evinde ele geçirildiği öne sürülen "Pandora" adı verilen dijital materyaller içerisinde bulunan bilgi ve belgeleri, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen eskort kadınlar aracılığıyla sızdırdığı iddia edildi.

Firarı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.