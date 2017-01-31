İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 270 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün yapıldığını, bugün de tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün gerçekleştirileceğini ayrıca sanıkların haklarının hatırlatılması ve iddianamenin özetinin okunmasının planlandığını anımsattı.

AVUKATLAR DAVADAN ÇEKİLMEK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

İzmir Barosu tarafından Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi avukat ataması yapılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatının da bulunduğu 30 avukatın, mahkemeye heyetine dilekçe vererek davadan çekilme başvurusu yaptığı öğrenildi.

Mahkeme heyetinin, tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün tamamlanmasının ardından istifaları değerlendireceği belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDiLMiŞTi

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.

Sanıklar arasında, tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.