FETÖ şirketleri 38 milyar lira

Fethullahçı Terör Örgütü'nün TMSF'ye devredilen şirket sayısı 809'a ulaşırken, aktif büyüklükleri de 38.3 milyar lira olarak belirlendi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu şirketlerin yönetim organlarına toplam 241 kişinin atandığını belirterek, "Bunların milli ekonomiye kazandırılması, çalışanların mağdur olmaması ve üçüncü kişilerin haklarının korunması amaçlanıyor" dedi.