Çanakkale'dedün Ramazan Kocabaş,kamyonunu pazar yerinepark etti. Freni boşalanaraç, yokuş aşağı gitmeyebaşladı. Kamyon, bahçeduvarını aşarak eve çarptı.Birkaç saniye farkla kazayıatlattığını söyleyen ev sahibiGüler Günen, "Kapıdaniçeri girdiğim anda birgürültü koptu. Ev sallanmayabaşlayınca depremoluyor sandım. Kapınınönünde dev bir kamyongördüm. Neye uğradığımışaşırdım" dedi. Kazayla ilgilisoruşturma başlatıldı.
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