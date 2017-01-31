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Eve daldı

Eve daldı
Çanakkale'de dün Ramazan Kocabaş, kamyonunu pazar yerine park etti. Freni boşalan araç, yokuş aşağı gitmeye başladı. Kamyon, bahçe duvarını aşarak eve çarptı. Birkaç saniye farkla kazayı atlattığını söyleyen ev sahibi Güler Günen, "Kapıdan içeri girdiğim anda bir gürültü koptu. Ev sallanmaya başlayınca deprem oluyor sandım. Kapının önünde dev bir kamyon gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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