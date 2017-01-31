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ile martta bir araya gelecek

Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı atılan adımlarla hızla normalleşen ilişkiler kapsamında Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in mart ayında yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Putin martta bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Tayyip ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in mart başında bir araya geleceği belirtildi.

Ankara ve Moskova'nın bölgesel işbirliği ve sorunların çözümü için ortak perspektif geliştirmek üzere liderler seviyesinde Mart ayının başında Moskova'da bir araya gelmeyi planlıyor. İki ülke arasındaki normalleşme sürecinde Ankara ve Moskova hattında kurulan görüşmeler trafiği ile son beş aydan Suriye iç savaş süreci ve öldürülen büyükelçi krizleri dahil bir çok konu ivedilikle çözüldü.

RUSLAR AÇIKLADI
Rus diplomatik kaynakları, hızla normalleşen ilişkiler çerçevesinde Mart ayının ilk yarısında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı yapılacağı ve Erdoğan'ın bu toplantıya katılmasının beklendiğini ifade ediyor.

SURİYE MASADA
Kaynaklar görüşmelerde, Suriye iç savaşı süreci, bölgedeki yeniden şekillenen yapısal sürecin, yapılması planlanan Erdoğan-Putin görüşmesinde dile getirileceği belirtilirken, ÜDİK'te ise ticari pazar, iki ülkenin milli paraları ile alışveriş yapabilmesine imkan veren uygulamanın konuşulacağı belirtildi. Liderler, Türk menşeli ürünlerin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi, Türkiye vatandaşları için vizelerin tamamen kaldırılması konularını ele alacakları öğrenildi.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 09:38
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