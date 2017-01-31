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En acıklı keşif!

Ünlü sanatçı Erdal Tosun’un öldügü yerde keşif yapıldı. Kazaya neden olan Nihat Şaki, “Yolda su birikintisi vardı. Hatırlamıyorum” dedi. Annesi Gönül Şaki, incelemeleri gözyaşları içinde izledi

En acıklı keşif!
Sanat camiasını yasa boğan kaza 29 Kasım 2016'da yaşandı. Ünlü sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki'nin kullandığı otomobilin kendi aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan Nihat Şaki'ye, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme hakimi ve savcı dün bilirkişi incelemesi için, kazanın meydana geldiği Maslak Jandarma Komutanlığı önündeydi. Nihat Şaki, "Şiddetli yağmur yağıyordu. Yolda su birikintisi vardı. Araç su yatağına girince hakimiyetimi kaybettim. Araç kontrolden çıktı" dedi. Annesi Gönül, kız kardeşi Ebru ve ağabeyi Murat Şaki de oradaydı. Saki, sürekli ağlayıp gözyaşı döken annesiyle birkaç kez göz göze geldi. İncelemelerin ardından cezaevine götürüldü. Anne Gönül Şaki gözyaşları içinde, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de o acıyı yaşadım. 24 sene önce ben de eşini nda kaybeden bir insanım. Allah'tan başka 4 yetimim var. Nihat, babası İsmet Şaki Kuruçeşmede alkollü bir sürücünün çarpması sonucu öldüğünde bir buçuk yaşındaydı. Başka da kimsem yok. Allah'tan gelen bir kaza. Bu bir kaza. Bilerek olan bir şey değil. Oğlumun belinde kırık var. Rahmetliye bir şey olmayıp benim oğlum da ölebilirdi. Çok üzgünüz ve perişanız" dedi.

Mustafa KAYA
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