En acıklı keşif!

Sanat camiasını yasa boğan kaza 29 Kasım 2016'da yaşandı. Ünlü sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki'nin kullandığı otomobilin kendi aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan Nihat Şaki'ye, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme hakimi ve savcı dün bilirkişi incelemesi için, kazanın meydana geldiği Maslak Jandarma Komutanlığı önündeydi. Nihat Şaki, "Şiddetli yağmur yağıyordu.Yolda su birikintisi vardı.Araç su yatağına girince hakimiyetimikaybettim. Araçkontrolden çıktı" dedi. Annesi Gönül, kız kardeşi Ebru ve ağabeyi Murat Şaki de oradaydı. Saki,sürekli ağlayıp gözyaşı dökenannesiyle birkaç kez göz gözegeldi. İncelemelerin ardından cezaevine götürüldü. Anne Gönül Şaki gözyaşları içinde, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de o acıyı yaşadım. 24 sene önce ben de eşini trafik kazasında kaybeden bir insanım. Allah'tan başka 4 yetimim var. Nihat, babası İsmet Şaki Kuruçeşmedealkollü bir sürücününçarpması sonucu öldüğünde birbuçuk yaşındaydı. Başka da kimsemyok. Allah'tan gelen bir kaza.Bu bir kaza. Bilerek olan bir şeydeğil. Oğlumun belinde kırık var.Rahmetliye bir şey olmayıp benimoğlum da ölebilirdi. Çok üzgünüzve perişanız" dedi.
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