Dur ihtarına uymayan şüpheli dehşet saçtı!

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu sırasında devriye görevi yapan polisler, içinde iki kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelier kullandıkları araçla polis aracına da çarptı ancak kaçmaya devam etti.

Karlıtepe Mahallesi Kavaklı Sokağı'na kadar devam eden kovalamaca sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerin de bulunduğu çok sayıda destek ekip sevk edildi.

Araç durduktan sonra da devam eden çatışma sırasında bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli ise yaralandı. Yaralı şüpheli çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemenin ardından ölü ele geçirilen şüphelinin cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.