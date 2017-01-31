Dört kişiye can verdi

Manisa'nın Salihli İlcesi'nde gecen hafta trafik kazı yapan 20 yaşındaki M.G, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralan genç, yoğun bakın ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak onceki gun beyin olumu gercekleşti. Ailesi, cocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. E.G,'nin karaciğer ve böbrekleri Bursa'ya kalbi ise İstanbul'a gönderildi. Uzmanlar organ bağışının önemini bir kez daha hatırlattı.