Cinayet masası!

Kan donduran olay 22 Ocak'ta İzmir Bayraklı'da yaşandı. Berber U.K. (19), kahvehanede okey oynamaya başladı. Ruhsatsız tabancasını masaya koyup, kurcaladı. Hemen karşısında oturan SerhatKaya (18), "Yanlışlıkla bir şey olacak. Şaka gerçek olacak, oynama şu silahla" dedi. U.K. ise sıranın kendisine gelmesini beklerken tekrar tabancayı eline aldı. 'Doldurboşalt' yaptı. Silah aniden ateş aldı. Mermi, Kaya'nın alnınasaplandı. U.K. kaçtı. Mekandakiler sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Olaydan 5 gün sonra polisi arayan U.K., pişman olduğunu belirtip teslim oldu. İfadesinde, Kaya'nın kendisini "Tabancayla oynama" diye uyardığını ancak oyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken canının sıkıldığını tabancayı ikinci kez eline aldığında da bir anda ateş aldığını ve aralarında bir husumet bulunmadığını söylediği öğrenildi. Parklarda kaldığını dile getiren U.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu arada, otopsisinin tamamlanmasının ardından cansız bedeni ailesine teslim edilen Serhat Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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