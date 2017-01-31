CHP'li Tezcan'dan skandal anayasa yorumu!

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği konusunda, HDP/PKK ile "hayır" çizgisinde buluşan CHP'den oldukça manidar ve statükocu zihniyete uygun bir çıkış geldi.

"SİYASİLER ANAYASA DEĞİŞTİREMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana'da katıldığı bir konferansta, siyasilerin her canı istediğinde anayasa değiştiremeyeceğini söyledi.

Tezcan, "Anayasalar o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez." ifadelerini kullandı.