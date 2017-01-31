CHP'li Tezcan'dan skandal anayasa yorumu!

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği konusunda, HDP/PKK ile "hayır" çizgisinde buluşan CHP'den oldukça manidar ve statükocu zihniyete uygun bir çıkış geldi.
"SİYASİLER ANAYASA DEĞİŞTİREMEZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana'da katıldığı bir konferansta, siyasilerin her canı istediğinde anayasa değiştiremeyeceğini söyledi.
Tezcan, "Anayasalar o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez." ifadelerini kullandı.
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Milli irade YEN ANAYASA istiyor.
Genel başkanı'da " Hiç bir ülkenin insanları,vatandaşları kendi seçtikleri milletvekilleri 2. sınıf yurttaş olmalarını,2. sınıf politikacı olmalarını istemezler. Çünki milli irade parlementoda tecelli ediyor." diyor. Bunlar milletin aklı ile dalga geçiyor.
o zaman siz ne işe yararsınız kanun çıkarma anayasa değiştirme,onu yapma bunu yapma siz anca telefonla 1,5 milyon lira konuşup millete ödettirmeyimi bilirsiniz .
Hayret !!!!! Atatürk ilke ve inkilaplarinda ikna odalarinda NASIL dayanisma icinde basörtüye takilmadan şapka devrimi gercekleştirilecegini tarif eden her önüne gelen siyasetci tarafindan degistirilmesi teklif dahi edilemez belgeler oldugunu icin Anayasa degistirlemez Yanliz SIYASET DESIGNER DON FETO, ve TERZI YAMAGI tarafindan TEKLIF EDILIR ve DEGISTIRILEBILINIR
kim değiştirebilir onu da söyleseydiniz de bileydik. zira açık açık söylemeyince biz de zannediyoruz ki halk olarak, sizler bu gibi işler için darbeler, ihtilaller bekliyorsunuz. Birileri darbe yapsın anayasayı da onlar değiştirsin geçmişteki gibi. Böyle anlıyoruz. değilse bilmek istiyoruz o halde kim değiştirebilir anayasayı çağın gereklerine göre kim ve Milletin Vekilleri Yüce Mecliste bu gibi işleri yapamayacaklarsa ne yapacaklar kaldı ki son değişiklik bizzat Millet tarafından oylanacak. Buyurun anlatın tezinizi, çekincelerinizi bilelim ona göre davranalım bilmediğimiz varsa öğrenelim. Olmaz-yapamazlar-yaptırtmayız-yaparlarsa o olur bu olur vb. gibi tehditkar boş laflar prim yapmıyor. top Millette unutulmasın. gerisi boş
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