Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Soruşturma savcısı Kadıgil'i "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
SERBEST BIRAKILDI
CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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sakın sabahları aynaya bakma sen asıl ozaman en yakınındaki tiksinecek şeyi görürdün biz resimlerinden bile tisindik allah sana acısın
Sizler bu haini serbest bırakırsanız,bu tür olayların önü alınamaz.İçinden çıkılmaz bir durum haline gelir.Bu düpedüz bir provakasyondur.
içimizdeki bizans artıkları
düsman bile bu kadinin söyledigini yöylemez, agir ceza verilsin , allah ülkemizi bu tip insanlardan korusun ve bence türkiyeden sürgün edilsin kendine baska yer bulsun lütfen
demek dine küfür serbest bu ülkede hakkımı hella etmiyorum . hainleri için idam bile hala gelmedi.
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