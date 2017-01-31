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CHP'li serbest bırakıldı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP PM üyesi Saliha serbest bırakıldı.

CHPli Sera Kadıgil serbest bırakıldı
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Saliha 'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Soruşturma savcısı Kadıgil'i "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

SERBEST BIRAKILDI
CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 18:40
YORUMLAR 20 yorum yapıldı

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ataksuper ataksuper

sakın sabahları aynaya bakma sen asıl ozaman en yakınındaki tiksinecek şeyi görürdün biz resimlerinden bile tisindik allah sana acısın

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evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 00:49
Vatandaş Vatandaş

Sizler bu haini serbest bırakırsanız,bu tür olayların önü alınamaz.İçinden çıkılmaz bir durum haline gelir.Bu düpedüz bir provakasyondur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 00:45
vatandaş vatandaş

içimizdeki bizans artıkları

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evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 00:22
sema32 sema32

düsman bile bu kadinin söyledigini yöylemez, agir ceza verilsin , allah ülkemizi bu tip insanlardan korusun ve bence türkiyeden sürgün edilsin kendine baska yer bulsun lütfen

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 23:22
hizipsavar hizipsavar

demek dine küfür serbest bu ülkede hakkımı hella etmiyorum . hainleri için idam bile hala gelmedi.

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 23:09
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