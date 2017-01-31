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'li gözaltına alındı

Sosyal medyada ezan üzerinden din düşmanlığı, Van depremi üzerinden ırkçılık yapan, hatta şehitlere ve çocuklara yönelik ağır nefret söyleminde bulunan 'nin PM üyesi 'in gözaltına alındı.

CHPli Sera Kadıgil gözaltına alındı

PM Üyesi 'in Twitter üzerinden yaptığı skandal paylaşımlardan sonra harekete geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube'ye bağlı polisler, bir dava için ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne giden Sera Kadıgil'i gözaltına aldı.

İFADE VERECEK
Kadıgil, polisler tarafından ifade için emniyete götürülecek. CHP PM Üyesi Sera Kadıgil attığı 'tweet'lerden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 11:37
YORUMLAR 30 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

dinsizim diyi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:16
memo memo

madem ezandan rahatsiz oluyorsun defol git bu ulkeden bir pislik azalmis olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 18:19
hasan hasan

yazıklar olsun sana pislik chpkk zihniyeti bu işte

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır3
cevapla 31.01.2017 17:15
b&#252;lent bülent

allah-u ekber allah-u ekber allah-u ekber allahım bizi bu dinsiz insanların şerrinden sen koru yarabbim onlara öyle bir ceza verki allahın gücünü yüreklerinde hissetsinler..AMİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır3
cevapla 31.01.2017 17:14
MUSTİ MUSTİ

BU IRKÇI KADINA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI AZ GELİR İDAM EDİLMELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır3
cevapla 31.01.2017 17:12
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