CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in Twitter üzerinden yaptığı skandal paylaşımlardan sonra harekete geçildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube'ye bağlı polisler, bir dava için ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne giden Sera Kadıgil'i gözaltına aldı.
İFADE VERECEK
Kadıgil, polisler tarafından ifade için emniyete götürülecek. CHP PM Üyesi Sera Kadıgil attığı 'tweet'lerden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.
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dinsizim diyi.
madem ezandan rahatsiz oluyorsun defol git bu ulkeden bir pislik azalmis olur
yazıklar olsun sana pislik chpkk zihniyeti bu işte
allah-u ekber allah-u ekber allah-u ekber allahım bizi bu dinsiz insanların şerrinden sen koru yarabbim onlara öyle bir ceza verki allahın gücünü yüreklerinde hissetsinler..AMİN
BU IRKÇI KADINA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI AZ GELİR İDAM EDİLMELİ
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