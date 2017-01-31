CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in Twitter üzerinden yaptığı skandal paylaşımlardan sonra harekete geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube'ye bağlı polisler, bir dava için ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne giden Sera Kadıgil'i gözaltına aldı.

İFADE VERECEK

Kadıgil, polisler tarafından ifade için emniyete götürülecek. CHP PM Üyesi Sera Kadıgil attığı 'tweet'lerden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.



