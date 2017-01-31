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  2. Tır’da 20 ton kaçak midye ele geçirildi

Canavarlar!

38 günlük , hastaneye kaldırıldı. Doktorlar minik yavruda bulgularına rastladı. Yoğun bakımda tedaviye alınan çocuk kurtarılamadı. İğrenç olayla ilgili anne ile birlikte 3 kişi tutuklandı

Canavarlar!
Van'dan iğrenç bir haber geldi. 38 günlük bebeğin nedeniyle can verdiği belirlendi. P.T. adlı kadın, bir erkek dünyaya getirdi. 38 günlük bebeğin sağlık durumu, 26 Ocak'ta kötüleşti. Anne P.T., sevgilisi F.A ve onun arkadaşı Y.G. ile birlikte sürekli kusan bebeğini özel bir hastaneye getirdi. Bebeği muayene eden doktorlar şok geçirdi. Çünkü kafatasında kırığa ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırığa rastlanan bebekte, cinsel istismar bulguları da tespit edildi. Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren talihsiz çocuk, 27 Ocak günü hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bebek istismarı olayıyla ilgili anne P.T. ile F.A. ve Y.G. adlı 2 erkek gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ancak zanlılar güvenlik gerekçesi ile midibüsten indirilmedi. Uzman bir doktor tarafından araçta muayene edilen 3 zanlı, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.
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