Canavarlar!

38 günlük bebek, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar minik yavruda cinsel istismar bulgularına rastladı. Yoğun bakımda tedaviye alınan çocuk kurtarılamadı. İğrenç olayla ilgili anne ile birlikte 3 kişi tutuklandı
Van'dan iğrenç bir haber geldi. 38 günlük bebeğin cinsel istismar nedeniyle can verdiği belirlendi. P.T. adlı kadın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. 38 günlük bebeğin sağlık durumu, 26 Ocak'ta kötüleşti. Anne P.T.,sevgilisi F.A ve onun arkadaşı Y.G. ilebirlikte sürekli kusan bebeğini özelbir hastaneye getirdi. Bebeği muayene eden doktorlar şok geçirdi. Çünkükafatasında kırığa ve vücudununçeşitli yerlerinde ısırığa rastlananbebekte, cinsel istismar bulgularıda tespit edildi. Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren talihsiz çocuk, 27 Ocak günü hayatını kaybetti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bebek istismarı olayıyla ilgili anne P.T. ile F.A. ve Y.G.adlı 2 erkek gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ancak zanlılar güvenlik gerekçesi ile midibüsten indirilmedi. Uzman bir doktor tarafından araçta muayene edilen 3 zanlı, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.
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