İstanbul Küçükçekmece'de trafikterörü yaşandı. Siyah bir otomobilinsürücüsü yoğun trafikte makasatarak ilerlemeye başladı.Tehlike saçarak hızladevam eden araç, önündeseyir halinde olan birotomobile çarptı. Kazanedeniyle kontroldençıkan iki araç, metrobüsbariyerlerine çaparken,olaya sebebiyet verentrafik canavarı ise hiçbirşey olmamış gibi yolunadevam etti. Meydanagelen zincirleme kazadaiki kişi hafif yaralandı.Olay anı ve zincirlemekazaya neden olan sürücününkaçma anları ise güvenlikkameralarına yansıdı.
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