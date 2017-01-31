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  1. Sokakta sır ölüm
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Canavar

E-5’te makas atan trafik canavarı ortalığı birbirine kattı. Zincirleme kazaya neden oldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Canavar
İstanbul Küçükçekmece'de trafik terörü yaşandı. Siyah bir otomobilin sürücüsü yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Tehlike saçarak hızla devam eden araç, önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan iki araç, metrobüs bariyerlerine çaparken, olaya sebebiyet veren trafik canavarı ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hafif yaralandı. Olay anı ve zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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