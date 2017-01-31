Beyin takımı altı kişi

15 Temmuz darbenin, FETÖ' nün 6 kişilik beyin takımı tarafından gerçekleştirilmek istendiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği belgelerde izlenecek yol haritasının ayrıntılarına yer verilirken, cenaze hizmetleri için de tedbir alınması öngörülmüş.



DARBENİN BEYİN TAKIMI 6 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Bakanlığın Komisyona gönderdiği belgeler arasında yer alan karargâh sorumluları listesinin başında Genelkurmay Başkanlığı karargâhı sorumlusu olarak darbe girişiminin planlayıcıları arasında yer alan ve halen cezaevinde bulunan Tuğgeneral Mehmet Partigöç bulunuyor. Listede Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı sorumlusu Tuğgeneral Erhan Caha, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı sorumlusu Tuğamiral İrfan Arabacı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı sorumlusu Hava Kurmay Albay İlhan Karasu, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı sorumlusu Tuğgeneral Faruk Bal ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı sorumlusu olarak Yarbay Mustafa Şahin Gümüşiğne yer alıyor. Bakanlığın gönderdiği belgede ayrıca darbecilerin kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü tedbiri almaya ve mevcut atamalara bağlı kalmaksızın ihtiyaç duyulan görevlendirmeleri yapmaya yetkili oldukları da belirtiliyor.



DARBECİLERİN YOL HARİTASI

İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda verdiği yanıtta ise darbecilerin sıkıyönetim direktifi ve sıkıyönetim atamalarına ilişkin listeler de gönderdi. "Yüce Önder Atatürk'ün bizlere armağan ve emaneti olan cumhuriyetin kurucu unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesi ışığında" cümleleriyle başlayan 20 maddelik Sıkıyönetim Direktifi'nde ise 16 Temmuz 03.00 itibariyle yönetime el konulduğu ve aynı saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği ifade ediliyor. 16 Temmuz günü saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ifade edilen direktifte aşama aşama yapılacaklar da yer alıyor. Sıkıyönetim il komutanlarının kimlerden oluşacağı belirtilen listelerde askeri mahkemelerin sıkıyönetim mahkemesi olarak görevlendirildiği kaydedilirken 'meşruiyetini kaybettiği' öne sürülen yürütme erkinin görevden el çektirildiği, Meclis'in fesh edildiği vurgulanıyor.



Darbecilerin yol haritası niteliğindeki sıkıyönetim direktifinde 16 Temmuz saat 03.30 itibariyle tüm hava meydanları, Limanlar, gümrük kapılarının kontrol altına alınacağı, ikinci bir emre kadar Türk vatandaşlarının her türlü araç ile yurtdışına çıkışlarına izin verilmeyeceği, yine 16 Temmuz saat 12.00'e kadar limanlardan hiçbir gemi ve deniz aracının çıkışına izin verilmeyeceği de belirtilen sıkıyönetim direktifinde siyasi partilerin tüm faaliyetlerinin sonlandırıldığı ve tüm polis teşkilatının sıkıyönetim komutanları emrine alındığı da vurgulanıyor. Sıkıyönetim direktifinde "sağlık ve cenaze hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla sıkıyönetim komutanlıkları ve sağlık bakanlığınca tüm tedbirlerin alınacağı' ifadesi de dikkat çekiyor.



ATAMA LİSTESİNDE AKAR VE ÇOLAK'IN SIRASI BOŞ BIRAKILDI

Bakanlığın komisyona gönderdiği belgeler arasında darbecilerin atama listeleri de sıralanıyor. Listede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın isimlerinin karşısı boş bırakılırken darbe girişiminin ardından emekliye ayrılan eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin isminin karşısında 'devam' ifadesi yer alıyor. Darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan eski Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in isminin karşısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine ifadesi yer alırken darbe girişimi nedeniyle cezaevinde bulunan eski 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin isminin karşısında 'devam' ifadesi bulunuyor. Darbe girişiminin önlenmesinde önemli rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın isminin karşısında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine ifadesi yer alıyor.