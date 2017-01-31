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Baba vatan

’in oğlu 2012’de ’ta girdiği çatışmada PKK tarafından edildi. Şehit babası ise oğlu için kendisine verilen parayla 4 yıl önce aldığı 800 bin TL değerindeki araziyi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Baba vatan
Cevdet Deniz Özdemir, 2012 yılında 'ın İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada düştü. Babası ise oğlunun şehit olmasından sonra kendisine verilen sosyal haklarıyla şehitliğe çeşme yaptırdı. Şehit babası ayrıca o dönem memleketi Gaziantep'de 5 buçuk dönümlük bir arazi de satın aldı. 250 bin liraya aldığı arazi bugün 800 bin liraya ulaşırken, şehit babası bu arsayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Cuma Özdemir, "Ben Şehit 'in babasıyım. Oğlum 2012 yılında şehit oldu. Annesiyle beraber sosyal haklarımı aldım. Yeşilkent Şehitliği'ne bir çeşme yaptırdım. Kalan parayla da Yeşildere'den 5 buçuk dönümlük bir arazi aldım. Burayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. O zaman bu arsayı 250 bin TL'ye aldım. Şimdiki değeri yaklaşık 800 bin TL'dir. Araziye zeytin, üzüm ve fıstık ektim, onlarla ilgilenip vakit geçiriyorum. Devletimizin bize manevi anlamda sahip çıkmasını bekliyorum. Psikolojik destek ve aktiviteler önemli. Şehitliklere 365 gün gelemeyen baba var. O ailelerden daha duyarlı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.


* Şehit babası Cuma Özdemir, oğlu için Gaziantep'teki şehitliğe bir çeşme yaptırdı.
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