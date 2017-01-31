Baba vatan

Cuma Özdemir’in oğlu 2012’de Beytüşşebap’ta girdiği çatışmada PKK tarafından şehit edildi. Şehit babası ise oğlu için kendisine verilen parayla 4 yıl önce aldığı 800 bin TL değerindeki araziyi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Cevdet Deniz Özdemir, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Babası Cuma Özdemir ise oğlunun şehit olmasından sonra kendisine verilen sosyal haklarıyla şehitliğe çeşme yaptırdı. Şehit babası ayrıca o dönem memleketi Gaziantep'de 5 buçuk dönümlük bir arazi de satın aldı. 250 bin liraya aldığı arazi bugün 800 bin liraya ulaşırken, şehit babası bu arsayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Cuma Özdemir, "Ben Şehit Cevdet Deniz Özdemir'in babasıyım. Oğlum 2012 yılında şehit oldu. Annesiyle beraber sosyal haklarımı aldım. YeşilkentŞehitliği'ne bir çeşme yaptırdım. Kalan parayla daYeşildere'den 5 buçuk dönümlük bir arazi aldım.Burayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. O zaman bu arsayı 250 bin TL'ye aldım. Şimdiki değeri yaklaşık 800 bin TL'dir. Araziye zeytin, üzüm ve fıstık ektim, onlarla ilgilenip vakit geçiriyorum. Devletimizin bize manevi anlamda sahip çıkmasını bekliyorum. Psikolojik destek ve aktiviteler önemli. Şehitliklere 365 gün gelemeyen baba var. O ailelerden daha duyarlı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.
* Şehit babası Cuma Özdemir, oğlu için Gaziantep'teki şehitliğe bir çeşme yaptırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.