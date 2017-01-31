Yol Durumu
  1. Salep ağzını yaktı
  2. Unutulmak hakkım

Avuç içinde arı ısıtma

Avuç içinde arı ısıtma
Şırnak Beytüşşebap'ta hava sıcaklığı, eksi 16 dereceye kadar düştü. Bu durum, arıcıları zor durumda bıraktı. Üreticiler, soğuktan donmak üzere olan arılarını, avuç içinde ısıtıp hayata bağladı. 50 kovan arısı bulunan Zeki Uçuş, kış aylarında hayvancıkların dışarıya çıkamadığını ve donarak telef olduğunu anlattı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar