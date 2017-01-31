Avuç içinde arı ısıtma

Şırnak Beytüşşebap'ta hava sıcaklığı, eksi 16 dereceye kadar düştü. Bu durum, arıcıları zor durumda bıraktı. Üreticiler, soğuktan donmak üzere olan arılarını, avuç içinde ısıtıp hayata bağladı. 50 kovan arısı bulunan Zeki Uçuş, kış aylarında hayvancıkların dışarıya çıkamadığını ve donarak telef olduğunu anlattı.