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'da cezaevine bombalı saldırı

'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine atılan el yapımı büyük bir gürültüyle patladı.

Cezaevine bombalı saldırı
Olay, saat 19.30 sıralarında 1 Nolu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. 'ne gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı attı. Patlayıcı, cezaevine isabet etmeyerek cezaevinin yanına düştü ve büyük bir gürültüyle patladı. Çevrede bulunan çok sayıda evin camları kırılırken, olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaparak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 22:23
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