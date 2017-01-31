Ağlatan not

Gaziantep'teburunameliyatı sırasındabeyinkanaması geçirerekhayatınıkaybeden Kübra Özüberk'in (19) ailesi,acı olayın ardından kan ağladı. Doktorlar hakkındaihmal davası açan baba Ümmet Özüberk,"Kızımın ameliyatı için eşten dostan para topladık.Hem para verdik hem canımızdan olduk"diye ağıt yaktı. İhmale kurban giden Kübra'nıncüzdanından çıkan not ise acıyı katladı. Çünküsöz konusu notta, Kübra'nın hayalleri yazılıydı.Kübra'nın kardeşi Emir (15), "Sadece ablamıdeğil, hayallerini de çaldılar. Ablamın cüzdanındahayallerinin yazılı olduğu notu buldum. Polisolmak ve ev almak istiyordu.Ablamın hayalleriniben gerçekleştireceğim" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.