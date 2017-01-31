Ağlatan not

Gaziantep'te burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Kübra Özüberk'in (19) ailesi, acı olayın ardından kan ağladı. Doktorlar hakkında ihmal davası açan baba Ümmet Özüberk, "Kızımın ameliyatı için eşten dostan para topladık. Hem para verdik hem canımızdan olduk" diye ağıt yaktı. İhmale kurban giden Kübra'nın cüzdanından çıkan not ise acıyı katladı. Çünkü söz konusu notta, Kübra'nın hayalleri yazılıydı. Kübra'nın kardeşi Emir (15), "Sadece ablamı değil, hayallerini de çaldılar. Ablamın cüzdanında hayallerinin yazılı olduğu notu buldum. Polis olmak ve ev almak istiyordu.Ablamın hayallerini ben gerçekleştireceğim" diye konuştu.