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8 bin 500

8 bin 500 akademisyen
FETÖ'nün, Marmara Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin şturma kapsamında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianameye göre örgüt, yüksek lisans, doktora ve ALES'de çaldığı sorular sayesinde üniversitelere 2002- 2013 yılları arasında 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirdi.
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