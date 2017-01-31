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12 yıllık intikam

Hüseyin Mert Saral, 12 yıl önce babası Hüseyin Saral’ı öldürdüğü iddiasıyla Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu’nu kurşun yağmuruna tuttu. Zanlı, 2 kişinin de yaralandığı olayın ardından polise teslim oldu

12 yıllık intikam

İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki ünlü Big Chefs'te meydana geldi. Hüseyin Mert Saral (24), 12 yıl önce babasını öldürülmesi olayıyla ilgili suçladığı Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu (58) ile karşılaştı. Mert Saral'ın silahla ateş ettiği Büyüksarıoğlu hayatını kaybederken, kargaşa sırasında 2 kadın da hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekibine teslim olan Mert Saral gözaltına alındı. Bir görgü şahidi, "Vuran kişi sigarasını yaktı, suyunu içti, silahı masaya koydu. Polisin gelmesini bekledi" dedi. Hüseyin Mert Saral'ın İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen suç örgütü Sarallar'ın eski lideri Hüseyin Saral'ın oğlu olduğu belirlendi.

AKALIN DA ORADAYDI
Saldırı sırasında mekanda da vardı. Akalın, üç masa ötesinde gerçekleşen olayda büyük panik yaşadı, hemen masanın altına saklandı. Ünlü sanatçı kapıya yakın bir yerde bulunması nedeniyle koruması eşliğinde hemen mekanı terk etti. Akalın, "Korkunçtu. Kargaşada elimi incittim" dedi.
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