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1 ton etle mangal

Kasaptan 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalan 3 zanlı yakalandı. Hırsızların, kar üstünde mangal keyfi yaptıkları ortaya çıktı

1 ton etle mangal
Adana'da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık yaşandı. 5 gün önce bir kasabın kapısını kıran Tekin Tektaş, Sedat Arık ile Özcan Sarıkaya içerdeki 800 kilo sucuk ve 350 kilo eti alıp, otomobile yükledi. Sabah işyerine giden işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlar, etleri taşırken güvenlik kamerasına yakalandı. Evlerine yapılan operasyonla 3 zanlı yakalandı. Suçlarını itiraf eden hırsızlar etlerin bir bölümünü sattıklarını, kalanları ise yaylada mangal yaparak yediklerini söyledi. Üç kafadar tutuklandı.
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