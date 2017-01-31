1 ton etle mangal

Adana'da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık yaşandı. 5 gün önce bir kasabın kapısını kıran Tekin Tektaş, Sedat Arık ile Özcan Sarıkaya içerdeki 800 kilo sucuk ve 350 kilo eti alıp, otomobile yükledi. Sabah işyerine giden işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlar, etleri taşırken güvenlik kamerasına yakalandı. Evlerine yapılan operasyonla 3 zanlı yakalandı. Suçlarını itiraf eden hırsızlar etlerin bir bölümünü sattıklarını, kalanları ise yaylada mangal yaparak yediklerini söyledi. Üç kafadar tutuklandı.