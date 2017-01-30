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'ı korku sardı!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının kayalıklarını ziyareti 'da paniğe neden oldu...

Yunanistanı korku sardı!
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının kayalıklarını ziyareti 'da geniş yankı buldu. Yunan medyası konuyu manşetlerde işledi.

Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti Yunan medyasında son dakika haberi olarak yer aldı bütün televizyon ve gazeteler ziyareti ilk haber verdi.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden Etnos: "Türkler işi nereye götürüyor?" başlığını attı. Gazete ayrıca 'Sultan'ın askerlerinden Kardak turu' yorumunda bulundu.

Eleftheros Tipos gazetesi de yine manşetten verdiği haberde, "Kardak'ta Türklerin iletişim gösterisi" yorumu yapıldı.

Yunan basınında ziyaretin, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesinin ardından gerçekleştiği vurgulanırken, "Mesajı alındı mı?" yorumları yapılıyor.

Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos yaptığı açıklamada, ziyaret ile Avrupa'nın kara sularının ihlal edildiğini savundu.

Yunan Cumhurbaşkanı ayrıca, bu tip durumların AB ile ilişkileri de etkileyeceğini söyledi.

Hulusi Akar'dan Kardak'a sürpriz ziyaret
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 18:47
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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METE HAN METE HAN

Satılmış köpekler kızdırmayın bu Milleti Atina'ya sabah namazında Türk bayrağını dikerler yavşak Avrupa topluluğunun Tapınak şovalyeleri...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 22:38
kayserili kayserili

pis yunan sizi yok ederiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:13
MRG MRG

Hainlerin verilmemesinin yunanistanla ucundan kenarından ilişkisi yok,tamamen nato ve ab yunanistan a müsaede etmiyor,yunanistan ab den aldığı para ile geçinen bir ülke adamların limanlarına bile ab yardımı adı altında verilen para sayesinde almanya el koydu,yunanistan oyuncak durumunda.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 30.01.2017 20:57
ata ata

daha durun siz bu daha neyki bundan sonra dost yüzümüzü göremiyecek siniz size layik sekilde davranilacak siz kimsinizde bize posta koyarsiniz fetonun adamlari size ancak zarar verir evet abd nin emrini uyguluyorsunuz ama abd sizi kurtarmaz bunuda bilin ingilizler ne yaptiysa aynisini abd size yapar kazikci bunlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 30.01.2017 20:16
erren erren

ab sacmaliklarina artik siz inanin,cunku siz almanlara gebesiniz yonan komsu.diger adalarimiza cikmamizi bekleyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 30.01.2017 19:18
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