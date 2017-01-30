Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti Yunan medyasında son dakika haberi olarak yer aldı bütün televizyon ve gazeteler ziyareti ilk haber verdi.
Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden Etnos: "Türkler işi nereye götürüyor?" başlığını attı. Gazete ayrıca 'Sultan'ın askerlerinden Kardak turu' yorumunda bulundu.
Eleftheros Tipos gazetesi de yine manşetten verdiği haberde, "Kardak'ta Türklerin iletişim gösterisi" yorumu yapıldı.
Yunan basınında ziyaretin, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesinin ardından gerçekleştiği vurgulanırken, "Mesajı alındı mı?" yorumları yapılıyor.
Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos yaptığı açıklamada, ziyaret ile Avrupa'nın kara sularının ihlal edildiğini savundu.
Yunan Cumhurbaşkanı ayrıca, bu tip durumların AB ile ilişkileri de etkileyeceğini söyledi.
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Satılmış köpekler kızdırmayın bu Milleti Atina'ya sabah namazında Türk bayrağını dikerler yavşak Avrupa topluluğunun Tapınak şovalyeleri...
pis yunan sizi yok ederiz
Hainlerin verilmemesinin yunanistanla ucundan kenarından ilişkisi yok,tamamen nato ve ab yunanistan a müsaede etmiyor,yunanistan ab den aldığı para ile geçinen bir ülke adamların limanlarına bile ab yardımı adı altında verilen para sayesinde almanya el koydu,yunanistan oyuncak durumunda.
daha durun siz bu daha neyki bundan sonra dost yüzümüzü göremiyecek siniz size layik sekilde davranilacak siz kimsinizde bize posta koyarsiniz fetonun adamlari size ancak zarar verir evet abd nin emrini uyguluyorsunuz ama abd sizi kurtarmaz bunuda bilin ingilizler ne yaptiysa aynisini abd size yapar kazikci bunlar
ab sacmaliklarina artik siz inanin,cunku siz almanlara gebesiniz yonan komsu.diger adalarimiza cikmamizi bekleyin
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