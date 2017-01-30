‘Yollu’ sözüne 6 bin lira ceza

İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı, manken sunucu Bade Noğay ile Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce Sağdaş, sprey ileNoğay'ın daire kapısını boyadı. Bir gün Sağdaş, evde nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polisi aradı. Kapısında ekipleri gören şarkıcı, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun, yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi. Noğay, şikayetçi oldu. 7 yıla kadarhapsi istenenşarkıcı ZeynepSağdaş, 6bin TL paracezasınaçarptırıldı.
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