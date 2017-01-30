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‘Yollu’ sözüne 6 bin lira ceza

‘Yollu’ sözüne 6 bin lira ceza
İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı, manken sunucu Bade Noğay ile Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce Sağdaş, sprey ile Noğay'ın daire kapısını boyadı. Bir gün Sağdaş, evde nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polisi aradı. Kapısında ekipleri gören şarkıcı, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun, yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi. Noğay, şikayetçi oldu. 7 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Zeynep Sağdaş, 6 bin TL para cezasına çarptırıldı.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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