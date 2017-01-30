Yol Durumu
  1. Katil evlat
  2. Son fotoğraf

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi
Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amasra ilçesinden kent merkezine giden Hulusi Esen idaresindeki yolcu otobüsü, Karaçay mevkiinde devrildi. Kazada sürücü Hulusi Esen ile yolculardan Filiz Fırat ve Nurbol Kushpan (21) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Akif YAMAN
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar