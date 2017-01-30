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Üç kişiden biri obez

Üç kişiden biri obez
Sağlık Bakanı , Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu belirterek, "Bu durumdaki en kötü 10 ülkenin içindeyiz" dedi. "Türkiye'nin sağlıkla ilgili en önemli konuşacağımız üç husus var; hareketsizlik, şişmanlık ve sigara" diyen Bakan Akdağ, "Zayıflamak için sabah kahvaltısını krallar gibi, akşam yemeğini yoksulmuş gibi yiyin" çağrısı yaptı. Bakan Akdağ gıda paketlerinin üzerine renkli uyarılar konulabileceğini belirterek, "Mesela kırmızı, yeşil, sarı olabilir. Kırmızı, 'yüksek kalori var dikkat' anlamına gelecek" şeklinde konuştu.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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