Türkiye'den 30 ülkenin polisine eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA ) ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, son 9 yılda Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Moğolistan'dan Filistin'e yaklaşık 30 ülkenin güvenlik güçlerine yönelik terörle mücadele, radikalleşme süreci ve önleme yöntemleri, polis liderliği, toplumsal olaylarda müzakere, zirve güvenliği ile uyuşturucu arama teknikleri konularında eğitim programları düzenlendi.TİKA'dan alınan bilgiye göre, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik yürütülen Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler yapılıyor.

Bu çerçevede, ilk eğitimlere 2007–2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'ın polis gücüne eğitim verilmesiyle başlandı.

Çalışma, 2008- 2009 döneminde Kazakistan, Türkmenistan, Moğolistan ve Filistin, 2010'da Bosna-Hersek, 2011'de Azerbaycan ve Özbekistan, 2012'de Makedonya ve Tunus, 2013'te Karadağ, Maldivler, Güney Sudan ve Libya, 2014'te Moldova ve 2016'da da Romanya dahil edilerek genişletildi. Söz konusu ülkelere belirli dönemlerde düzenli eğitimler verilerek devam ediyor.





Polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik iş birliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde Türk polislerince verilen eğitimlerle polislik alanında yaşanan gelişmeler paylaşılarak karşı ülkenin polis teşkilatında modernleşmenin hızlandırılması amaçlanıyor.







Bu kapsamda, 2016'da 425 olmak üzere son 9 yılda Türkiye'de ve ilgili ülkelerde düzenlenen eğitim programlarına yaklaşık 7 bin polis katıldı.



