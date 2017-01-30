İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP'ta açılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na damga vuran isim "Aksaray Malaklısı" cinsi köpek Tank'tı. Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Yetiştirme Derneği Başkanı Cengiz Yıldırım'ın tanıtım için fuara getirdiği Tank, 95 kilo ağırlığı ve 90 santim boyuyla görenleri şaşırttı. Bazıları damızlık olarak beslenen köpeği almak için kesenin ağzını açtı. 25 bin lira fiyat veren bile çıktı. Yıldırım ise teklifi reddettiklerini açıkladı.