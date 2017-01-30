İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP'ta açılan Doğu Akdeniz UluslararasıTurizm ve SeyahatFuarı'na damga vuran isim "Aksaray Malaklısı" cinsi köpek Tank'tı. Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Yetiştirme Derneği Başkanı Cengiz Yıldırım'ın tanıtım için fuara getirdiği Tank, 95 kilo ağırlığı ve 90 santim boyuyla görenleri şaşırttı. Bazıları damızlıkolarak beslenen köpeğialmak için kesenin ağzınıaçtı. 25 bin lira fiyat veren bile çıktı. Yıldırımise teklifi reddettikleriniaçıkladı.
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