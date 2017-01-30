Taksim’de kanlı gece

İstanbul Taksim'de sabaha karşı kan aktı. Olay, Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında yaşandı. İki grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Kurşunlar havada uçuştu. Çatışmayı duyansivil polis memuru Onur K.,iki grubun arasındaki silahlıkavgayı ayırmak için arayagirdi. Kurşunlardan biri Onur K.'ya isabet etti. Bacağından hafif şekilde yaralanan polis, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çatışmada Ersin E.'nin (31) de aralarında bulunduğu 4 kişi daha yaralandı. Arbedede bacağı ezilenbir polis memuru daha ise hastaneyekaldırıldı. Onur K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahlı kavgaüzerine bölgeye çok sayıda sivil veresmi polis sevk edildi. Polisler olayyerinde detaylı incelemeler yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait kamera görüntüleri tek tek toplandı. Emniyet güçleri olayın ardından kaçan silahlı saldırganların peşine düştü.
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