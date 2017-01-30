Taksim’de kanlı gece

İstanbul Taksim'de sabaha karşı kan aktı. Olay, Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında yaşandı. İki grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Kurşunlar havada uçuştu. Çatışmayı duyan sivil polis memuru Onur K., iki grubun arasındaki silahlı kavgayı ayırmak için araya girdi. Kurşunlardan biri Onur K.'ya isabet etti. Bacağından hafif şekilde yaralanan polis, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çatışmada Ersin E.'nin (31) de aralarında bulunduğu 4 kişi daha yaralandı. Arbedede bacağı ezilen bir polis memuru daha ise hastaneye kaldırıldı. Onur K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahlı kavga üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis sevk edildi. Polisler olay yerinde detaylı incelemeler yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait kamera görüntüleri tek tek toplandı. Emniyet güçleri olayın ardından kaçan silahlı saldırganların peşine düştü.



Emir SOMER