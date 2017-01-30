Son fotoğraf

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Edirne’de takla atan araçta 2 arkadaş öldü. Gençlerden geriye ise yine kaza yaptıkları araçta çekildikleri fotoğraf kaldı

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Korkunç kaza dün Edirne'de yaşandı. 2 arkadaşıyla birlikte Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Keşan ilçesine gitmek üzere yola çıkan Gökberk Karasu'un (19) kullandığı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Betonsa mevkisinde refüje çarparak takla attı. Karasu ile arkadaşları İsmail Gürses (22) ve İsmail Özgünay (25) araçtan dışarı fırladı. Kazada sürücü Gökberk Karasu ile İsmail Özgünay hayatını kaybetti, Gürses ise ağır yaralandı. Kazada ölen sürücü Gökberk Gürses'in Facebook'taki sayfasında kapak fotoğrafı olarak, aynı kazada hayatını kaybeden arkadaşı İsmail Özgünay ile birlikte kaza yaptıkları araçta çekilmiş fotoğrafı olduğu görüldü.



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19 yaşındaki Gökberk Gürses, direksiyon başına geçti. Alkol aldığı iddia edelen genç, gaza bastı. Otomobil aşırı hız nedeniyle yoldan çıktı. Defalarca takla atan araç iki gence mezar oldu. Gençlerden geriye kazadan bir süre önce çekilen bu fotoğraf kaldı.

Turgay BALCI
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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