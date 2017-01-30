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Sistemde kaçak var

Sistemde kaçak var
Antalya'da düzenlenen "Yeni Türkiye Buluşmaları" konferanslar dizisinde "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" ele alındı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. parlamenter sistemde yaşanan krizlere değindi: Cumhurbaşkanlığı sisteminde, devlet ve millet bütünleşmesi var. Siyasal alan ile toplumsal alan arasındaki bütünleşme gerçekleşiyor. Mevcut sistemde kaçaklar var. O yüzden bu değişiklik, ülkemiz için tarihi bir reformdur.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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