Sistemde kaçak var

Antalya'da düzenlenen "Yeni Türkiye Buluşmaları" konferanslar dizisinde "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" ele alındı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç parlamenter sistemde yaşanan krizlere değindi: Cumhurbaşkanlığı sisteminde, devlet ve millet bütünleşmesi var. Siyasal alan ile toplumsal alan arasındaki bütünleşme gerçekleşiyor. Mevcut sistemdekaçaklar var. O yüzden bu değişiklik,ülkemiz için tarihi bir reformdur.
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