İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlu Ahmet Sekin ve diğer yakınlarıyla geldiği Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık Köyü'nde şehit oğlunun kabrinde dua etti.

"ŞEHİT BABASI OLARAK GURURLUYUM"

Sekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehadet haberini geçirdiği ameliyat sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yatağında aldığını anımsattı.

Ameliyatlı olduğu için şehit oğlunun cenaze törenine katılamadığını ve bunun üzüntüsünü hala yüreğinde taşıdığını ifade eden Sekin, tüm üzüntüsüne karşın vatanı, milleti ve bayrağı için şehit düşen oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Sekin, oğlunun kendisine her babaya nasip olamayacak şehit babası olma şerefini bahşettiğini belirterek, ''Şehit babası olarak gururluyum. Bu gurur ayrıca Baskilimin, Elazığımın ve ülkemin de gururudur. Mekanı cennet olsun, vatan sağ olsun.'' dedi.



"EVİNİ YAPAMADI AMA ŞEHİTLİK EVİNİ YAPTI"

Sekin, tüm Türkiye'nin Kürt'ü Türk'ü, Laz' ve Çerkezi ile bir bütün olduğunu, şehit oğlunun teröristlere karşı gösterdiği kahramanlıkla bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini aktardı.

'Şehit oğlunun emekli olduktan sonra köyünde bir ev yapma hayali olduğunu ancak evinin yerine daha kutsal bir ev yaptığını işaret eden Sekin, 'Ev yapıp köyüme yerleşeceğim' diyordu. Evini yapamadı ama şehitlik evini yaptı." dedi.