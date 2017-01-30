BBC muhabiri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı gördü “Erdoğan’ın sarayındayım, çok fazla altın var” dedi. Gördüğünü her sarıyı altın zanneden Laura Kuenssberg sosyal medyada alay konusu oldu. İngiliz gazeteciye “sarı” mesaj yağdı
BBC muhabiri Laura Kuenssberg,İngiltere Başbakanı TheresaMay'in ziyaretini takip etmek üzereCumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek basıntoplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı,"Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var"mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
Muhabireilk cevap Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahimKalın ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem MüdürüHasan Doğan'dan İngilizce olarak geldi.Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıklarınsadece gazeteciliğinin düşük kalitesinigösteriyor" dedi. Doğan'ın tweeti ise, 'Ohalde her gördüğün parlak sarı şeyin altınolduğunu düşünüyorsun, vay be' şeklindeoldu. Ardından İngiliz muhabir Laura,Twitter'da alay konusu oldu. Dünyanın dörtbir tarafından mesaj yağmuruna tutulan İngilizgazeteci tam manasıyla rezil oldu. Türk sosyalmedya kullanıcılarının yanı sıra yabancılar daLaura ile dalga geçti. İşte BBC muhabirine sosyalmedyadan verilen tokat gibi cevaplar....
Sosyal medya kullanıcıları, Laura'nın sarı saçlarını da ti'ye aldı. "Hey Laura! Fark ettin mi saçların da altın!" yorumları yapıldı.
ALTIN ARABA
Aman Tanrım! Laura, gördün mü? Külliyenin önündeki arabalar da altından yapılmış!
ALTIN HAKEM
Laura bak, burada hakemlerin sarı kartı bile altından...
ALTIN İNEK
Buna inanamayacaksın! Türkler'in altın inekleri de var!
ALTIN ÜLKE
Bak Laura. Buralar hep altın...
ALTIN BAKLAVA
Türkiye'nin tatlıları bile altından yapılıyor.
ALTIN ŞARKICI
Türkiye gerçekten çok garip... Örneğin bu şarkıcı... Onun adı Tarık Altın Mengüç...
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