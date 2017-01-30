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Sarı kız

muhabiri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı gördü “Erdoğan’ın sarayındayım, çok fazla altın var” dedi. Gördüğünü her sarıyı altın zanneden sosyal medyada alay konusu oldu. İngiliz gazeteciye “sarı” mesaj yağdı

Sarı kız
BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.



Muhabire ilk cevap Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dan İngilizce olarak geldi. Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor" dedi. Doğan'ın tweeti ise, 'O halde her gördüğün parlak sarı şeyin altın olduğunu düşünüyorsun, vay be' şeklinde oldu. Ardından İngiliz muhabir Laura, Twitter'da alay konusu oldu. Dünyanın dört bir tarafından mesaj yağmuruna tutulan İngiliz gazeteci tam manasıyla rezil oldu. Türk sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra yabancılar da Laura ile dalga geçti. İşte muhabirine sosyal medyadan verilen tokat gibi cevaplar....

Sosyal medya kullanıcıları, Laura'nın sarı saçlarını da ti'ye aldı. "Hey Laura! Fark ettin mi saçların da altın!" yorumları yapıldı.



ALTIN ARABA
Aman Tanrım! Laura, gördün mü? Külliyenin önündeki arabalar da altından yapılmış!



ALTIN HAKEM
Laura bak, burada hakemlerin sarı kartı bile altından...



ALTIN İNEK
Buna inanamayacaksın! Türkler'in altın inekleri de var!



ALTIN ÜLKE
Bak Laura. Buralar hep altın...



ALTIN BAKLAVA
Türkiye'nin tatlıları bile altından yapılıyor.



ALTIN ŞARKICI
Türkiye gerçekten çok garip... Örneğin bu şarkıcı... Onun adı Tarık Altın Mengüç...
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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