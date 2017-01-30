Yol Durumu
  1. Kardak denetimi
  2. Sistemde kaçak var

hazırlığı tamam

Referandum hazırlığı tamam
AK Parti'de çalışmaları hız kazandı. Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sisteminin anlatıldığı 'Kararımız evet' kitapçığı yayınlandı. AK Parti'nin resmi internet sitesinde de yayınlanan kitapçıkta anayasa değişiklik teklifindeki maddeler tek tek ele alınarak sistemin Türkiye'ye faydaları 7 başlıkta sıralandı. Kitapçıkta yeni sistemle ilgili şu ifadelere yer verildi: Kalıcı siyasi iktidar, hızlı ve etkili icraat, güçlü yasama, güçlü temsil, güçlü yönetim, güvenli ve huzurlu Türkiye, birlik ve uzlaşma...
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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