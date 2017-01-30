Pişkin hırsız

Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde bir hırsız, geçen Cuma günü Sefa Yaman'a ait işyerine müşteri gibi girdi. Siparişlerini verdikten sonra etrafı inceledi. Şüpheli, marketçinin arkasını dönmesini firsat bilip, sadaka kutusunu gasp etti. Hırsız daha sonra olay yerini terk etti. Bu anlar işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, hırsızlık yaparken kameralara sırıtan şüpheliyi bulmak için harekete geçti.