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Oto-şok!

Oto-şok!
İstanbul'da yaşayan Tayyip G., arabasını oto kiralama şirketine bıraktı. Araba, bu şirket tarafından Fatih D.'ye kiralandı. Söz konusu araba, daha sonra sahte kimlikle Kadir S.'ye satıldı. Bunun üzerine Tayip G., arabanın kendisine geri verilmesi istemiyle dava açtı. Mahkeme, aracın Tayip G.'ye iadesine karar verdi. Kararı bozan Yargıtay ise "Malı başkasına emanet eden kişi az çok risk altına girmiştir" dedi. Araba sahibinin, davalının ödediği ücreti karşılaması gerektiğine hükmetti.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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